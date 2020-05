Cum arată soțul Vulpiței, când își dă tricoul jos. Viorel Stegaru s-a dezbrăcat în direct, la Antena 1: „Vreau să mai fac…”

15:00

Un caz halucinant a avut loc în Maramureș! O femeie, fost cadru didactic, și-a ucis cu sânge rece copilul de numai 10 ani, apoi a încercat să-și pună capăt zilelor. O femeie din Maramureș a reușit să șocheze oamenii legii! Aceasta a recurs la un gest de-a dreptul inexplicabil și, fără milă, și-a ucis copilul […] The post Caz halucinant în Maramureș. Un fost cadru didactic și-a ucis copilul de 10 ani, apoi a încercat să-și pună capăt zilelor appeared first on Cancan.ro.