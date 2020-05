GCS: Încă opt persoane infectate cu noul coronavirus au murit; numărul total al deceselor - 1.248

18:50

Lady Gaga a lansat vineri "Chromatica", cel de-al şaselea său album de studio care are ca tematică universul galactic, în care ea tronează ca regină a electropop-ului, şi în care colaborează cu artişti precum Elton John, Ariana Grande şi trupa de k-pop Blackpink, relatează EFE.Au trecut patru ani de la precedentul său album "Joanne", perioadă de timp de care Lady Gaga a profitat pentru a face saltul în cinematografie cu filmul "A Star is Born" (2019), care a ajutat-o să câştige un premiu Oscar pentru cel mai bun cântec original, "Shallow", pentru care a fost recompensată şi cu un Glob de Aur.În acest răstimp, fanii cântăreţei ('Little monsters' cum îi numeşte ea) erau nerăbdători să asculte noile sale piese cu care artista îi transportă acum într-un univers electropop multicolor.După prezentarea anticipată a pieselor "Stupid Love"; 'Rain on me" (care s-a poziţionat pe primul loc în clasamentele debuturilor pe platforma Spotify) alături de Ariana Grande, şi "Sour Candy" cu trupa Blackpink, fanii au intuit că este vorba de un album plin de piese dansante.Pe contul său de Twitter, artista le-a cerut fanilor să asculte tot albumul, de la început până la sfârşit, întrucât prezintă "povestea ei adevărată".Aşa cum a declarat Lady Gaga într-un interviu recent, "Chromatica" a ajutat-o la "vindecarea" unor răni: "Albumul vorbeşte despre vindecare şi despre curaj. Când vorbim despre dragoste cred că este foarte important să spunem că a iubi include şi un mare act de curaj", a spus ea. View this post on Instagram “My biggest enemy is me, pop a 911.” #Chromatica ️ the worst things I hear about myself come from me. #911 A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on May 28, 2020 at 11:45pm PDT Artista vorbeşte şi despre teme ca feminism, relaţii de dragoste sau consum de medicamente."Când eram tânără mă simţeam nemuritoare/ Şi nu a trecut zi în care să nu fiu nevoită să lupt/ Îmi trăiam zilele doar noaptea/ M-am pierdut sub lumini/", cântă ea în melancolica piesă "Sine from above", alături de Elton John.Cu "911" Lady Gaga oferă o idee despre unul dintre momentele cele mai grele pe care le-a trăit, fiind nevoită de multe ori să apeleze la acest număr. Pe contul său de Instragram, artista spune despre această piesă: "Cel mai mare duşman al meu sunt eu însămi /.../ cele mai rele lucruri vin de la mine".De când a lansat, în 2008, piese extravagante precum "Poker face" sau "Just dance" care au sedus imediat publicul, Lady Gaga nu a încetat să se maturizeze. Extravaganţele sale, atât muzicale cât şi vestimentare, i-au captivat pe fani care nu au mai părăsit-o de atunci, încheie EFE.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)