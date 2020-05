Să vezi și să nu crezi! Ce înălțime are Andreea Esca de la Pro TV – se numără printre cele mai scunde vedete de la noi

16:30

O bătrână de 87 de ani este primul pacient infectat cu COVID-19 care a fost tratat cu plasmă la Spitalul Județean de Urgență Bacău. CANCAN.RO a obținut detalii exclusive despre caz. În data de 28 mai, la Compartimentul Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) special amenajat în Secția Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, […] The post O femeie de 87 de ani infectată cu COVID-19, primul pacient tratat cu plasmă la Spitalul Județean Bacău. Cum se simte după primele doze appeared first on Cancan.ro.