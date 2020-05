Cine a câștigat FINALA Românii au Talent – Live Update pe Pro TV

16:50

România luptă în continuare cu noul cornavirus, specialiștii monitorizând cu atenție evoluția epidemiologică, dar măsurile de relaxare intră într-o nouă etapă. Începând cu data de 1 iunie, în țara noastră vor fi redeschise terasele, iar cei care au suportat destul greu perioada lungă de izolare vor putea ieși, alături de prieteni, pentru a se relaxa […]