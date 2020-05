“Regele barbutului” face chetă ca să scape de închisoare. Judecătorii l-au păsuit până pe…

18:00

Ziua cea mare a sosit! Vulpița a fost, zilele trecute, la primul ei loc de muncă, acolo unde a avut parte de o experiență inedită, nouă pentru ea, dar și cu multe lacrimi. La un moment dat, Veronica Stegaru a început să plângă în brațele noii sale șefe și să-i povestească toate dramele pe care […] The post Vulpița de la Acces Direct a semnat primul contract de muncă, plângând! Viorel, foc și pară pe reușita soției: „Nu are niciun drept” appeared first on Cancan.ro.