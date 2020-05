Atenție! În ce condiții poți merge la terase de la 1 iunie? Autoritățile au impus reguli stricte

18:40

Pandemia de coronavirus a impus măsuri de distanțare socială fără precedent, iar perioada lungă de autoizolare în care s-au regăsit oamenii – indiferent de vîrstă, de pregătire sau de țară – a însemnat și decepții, frustrări sau probleme… de familie apărute pe fondul acestei conjuncturi cu totul speciale. O tânără de 28 de ani a […]