Reacția directorului BRAT la fotografia virală de la Orban din birou: „Explicati-mi cum si-a cumpărat Orban tăcerea presei cu aia 40 de milioane de euro”

Actorul Anthony James, cunoscut pentru rolurile din seriale precum „S.W.A.T”, „Star Trek: The Next Generation” şi „Married… with Children”, a murit de cancer la Massachusets. Cunoscut în special pentru roluri negative, chip familiar în cinema şi în serialele americane, Anthony James, pe numele adevărat Jimmy Anthony, şi-a schimbat numele la începutul carierei cu scopul de […]