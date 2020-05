Traian Băsescu, implicat într-un accident rutier sâmbătă dimineața. Ce s-a întâmplat cu fostul președinte

01:10

Radu Palaniță este câștigătorul sezonului 10 “Românii au talent”. Un sezon plin de surprize, momente splendide, unice și o finală pe măsură, chiar dacă participanții, jurații, dar și prezentatorii show-ului de la Pro TV au fost nevoiți să păstreze distanța socială, având în vedere că pericolul de infecție cu noul coronavirus nu a trecut în […] The post Cine este Radu Palaniță, câștigătorul sezonului 10 Românii au Talent. Ce făcea, de fapt, înainte să participe la emisiune appeared first on Cancan.ro.