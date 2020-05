Ianis Hagi are o dorință la Rangers: „Asta mă face un fotbalist mult mai bun”

Ianis Hagi (21 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Rangers, își dorește ca pe viitor să devină decarul formației antrenate de Steven Gerrard. În acest moment, fostul jucător al lui Genk evoluează cu numărul 7 pe tricou, „10”-le scoțienilor fiind pe tricoul lui Steven Davis (35, mijlocaș central).„Momentan am numărul 7. Numărul 10 îl are Steven Davis, un jucător excepţional, care joacă şi pentru echipa naţională. Ne ajută foarte mult, are experienţă. ...

