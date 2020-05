Muzicianul Igor Levit va cânta la pian 20 de ore pentru a trage un semnal de alarmă asupra situaţiei artiştilor

16:20

Jandarmul Sorin Andrici şi poliţistul de frontieră Ion Borisov au început, sâmbătă dimineaţă, un maraton caritabil de 24 de ore pentru a sprijini o minoră din Republica Moldova care are nevoie de un tratament extrem de costisitor, iar jandarmul Andrici şi-a propus să alerge în plus 24 de ore, dacă vremea îi va permite.Cursa caritabilă a început la ora 7,00, iar ulterior celor doi li s-a alăturat un alt poliţist de frontieră, Cornel Vasiliu, care în adolescenţă a fost vicecampion naţional la kaiak-canoe, ultramaratoniştii fiind deschişi oricăror sportivi care doresc să doneze şi să alerge alături de ei."Alergăm pentru o fetiţă din Republica Moldova, Alexa, care are nevoie de un vaccin în valoare de 2,1 milioane de dolari. L-am provocat pe Cristi Borcan, cel mai bun alergător de ultramaraton din Bucureşti, la categoria lui de vârstă, să ni se alăture în cursă şi a acceptat provocarea de a alerga 48 de ore", a declarat, pentru AGERPRES, Sorin Andrici.Până la prânz, ultramaratoniştii au alergat în jurul lacului Ciuperca din municipiul Tulcea aproape 40 de kilometri şi respectând regulile concursului internaţional Last Man Standing, care se desfăşoară anul acesta pentru prima dată în România."Până acum e uşor. Oboseala apare pe la 2,00 noaptea, atunci când se schimbă şi clasamentele, dar având în vedere că participă sportivi renumiţi, tragem tare să fim în top. Se aleargă 6,7 kilometri într-o oră, iar cursa se termină când rămâne ultimul în picioare", a mai spus Andrici. Foto: (c) Luisiana Bîgea / AGERPRESPentru Ion Borisov, Last Man Standing este primul ultramaraton caritabil."Alerg de aproape doi ani. Acum, vreau să depăşesc limita celor 100 de kilometri şi mi-am propus să alerg cel puţin 150 de kilometri", a afirmat Borisov.În aceeaşi situaţie se află şi Cornel Vasiliu, care în juniorat a fost de trei vicecampion naţional la kaiac-canoe şi câştigător al unei regate internaţionale organizată la Orşova."Deocamdată, e bine. Vorbim mâine dimineaţă. Având în vedere că 4 ani şi jumătate, când eram sportiv, iarna, făceam doar alergare, acum alerg doar din amintiri şi e bine", a afirmat Vasiliu.Ultramaratoniştii din Tulcea au scos la vânzare pe pagina de Facebook.com a lui Sorin Andrici kilometrii parcurşi, iar cei care vor să se implice pot dona 30 de lei pentru fiecare kilometru în beneficiul fetiţei bolnave din Republica Moldova.În vârstă de 45 de ani, Andrici, angajat al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, participă de aproape cinci ani la competiţii de atletism, iar de-a lungul carierei sportive s-a implicat în acţiuni caritabile. Ultima dintre ele a avut loc la începutul acestei luni şi i-a avut ca destinatari pe copiii cu autism. AGERPRES/(A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)