GCS: Alte şase decese înregistrate din cauza noului coronavirus; bilanţul total - 1.259

17:20

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a declarat sâmbătă, în cadrul primei conferinţe de presă la care a luat parte de la intrarea sa în PNL, că pentru el "funcţiile sunt irelevante", subliniind importanţa loialităţii şi a parteneriatelor pentru binele cetăţenilor."Funcţiile politice sunt irelevante. De altfel, nu am urmărit niciodată funcţii politice. În partidul din care am provenit şi am fost dat afară nu am avut o bătălie pe viaţă şi pe moarte pentru o funcţie politică. Mai mult decât atât, eram în vârful piramidei şi am renunţat la orice funcţie politică datorită faptului că proiectele Iaşiului deveniseră nişte capete de discuţii. Eu privesc acest lucru ca pe un act de generozitate din partea PNL, şi nu neapărat ca pe o luptă pentru putere. Cred în această echipă. Nu am avut niciodată nicio altă discuţie pentru nicio altă funcţie politică decât cea prin care să ne putem face treaba. Nu mă văd în momentul de faţă mobilizat să încep o analiză detaliată la nivelul judeţului Iaşi pentru că este extraordinar de multă muncă la nivelul municipiului Iaşi", a declarat primarul Iaşiului, Mihai Chirica, care din luna martie, de la intrarea în PNL, deţine funcţia de prim-vicepreşedinte al organizaţiei judeţene.El a spus că îşi doreşte ca acest parteneriat să fie unul loial."Pot să rămân un simplu membru de partid. Nu am nici cea mai mică problemă, atât timp cât ce am propus şi discutat cu preşedintele organizaţiei judeţene, Costel Alexe, rămâne valabil, ca şi parteneriatul pe care l-am găsit în preşedintele şi premierul României. Restul nu contează. (...) Ce pot să spun este faptul că şi liberalii, şi social-democraţii, şi cei din PMP şi alte formaţiuni politice sunt ieşeni. Dacă gândesc ca nişte ieşeni, pentru ieşeni, nu pot fi decât prietenii mei. Eu nu am fost primarul social-democrat pentru Partidul Social Democrat, am fost primarul social-democrat pentru toţi ieşenii iar acum sunt primarul liberal tot pentru toţi ieşenii. Nu am uitat de unde am plecat şi nu am uitat nici prieteniile pe care le-am avut şi probabil le voi avea şi în continuare. Şi nu voi uita misiunea mea: sunt primarul tuturor ieşenilor", a mai declarat primarul Mihai Chirica.În ceea ce priveşte tensiunile provocate în partid prin venirea primarului ex-social-democrat Mihai Chirica, liderul organizaţiei judeţene a PNL Iaşi, ministrul Costel Alexe, a răspuns că "nu fac decât să dea încrederea ieşenilor că (...) vom face echipă puternică, care va implementa mult mai rapid toate aceste proiecte de care în ultimii ani la Iaşi, sub conducere social-democrată, doar s-a vorbit".La sfârşitul lunii februarie 2018, Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis excluderea din partid a primarului Iaşiului, Mihai Chirica. Măsura a fost luată întrucât edilul ieşean şi-a arătat susţinerea faţă de Guvernele Grindeanu şi Tudose, precum şi din cauza criticilor aduse conducerii PSD în spaţiul public prin intermediul mass-media. Odată cu Mihai Chirica au fost excluşi din partid şi viceprimarul Gabriel Harabagiu şi preşedintele executiv al Organizaţiei Municipale a PSD Iaşi, Sorin Iacoban.De la începutul lunii martie 2020, primarul Iaşiului Mihai Chirica este membru al filialei ieşene a PNL. Intrarea sa în rândurile liberalilor a stârnit un val uriaş de reacţii în partid, principalul său contestatar fiind şi contracandidatul din 2016 la alegerile la Primăria Iaşi, deputatul Marius Bodea. După intrarea în PNL a lui Chirica, Bodea a părăsit partidul. AGERPRES/(A - autor: Daniela Malache, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Primarul Iaşiului: Pentru prima dată în cariera mea de demnitar am fost primit de Guvern cu prietenie Alexe şi Chirica au subliniat importanţa proiectelor de investiţii în Iaşi şi regiunea Moldovei