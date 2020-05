Ce salariu are Radu Palaniță la service-ul din București unde este angajat! Câștigătorul de la Românii au Talent are planuri frumoase cu cei 120.000 câștigați în finala de aseară, de la Pro TV

12:10

Marele câștigător al sezonului 10 ”Românii au talent”, Radu Palaniță, a câștigat premiul de 120.000 de euro, însă puțini oameni știu că nu toată această sumă îi va fi virată în contul bancar. Sezoanele trecute ale emisiunii Românii au talent au fost martore ale adevăratelor sume primite de câștigători. În anul 2016, Laura Bretan, câștigătoarea […] The post Țeapă, Pro TV nu îi va da toți cei 120.000 de euro! Câți bani îi vor intra în cont lui Radu Palaniță, marele câștigător de azi-noapte de la Românii au Talent appeared first on Cancan.ro.