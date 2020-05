Încă șase români au murit uciși de noul coronavirus. Bilanțul deceselor a ajuns la 1259

12:40

Scandalul monstruos durează de câteva zile! Margherita de la Clejani a făcut accident rutier minor, dar, se pare, se afla sub influența drogurilor. Ea spune că nimic nu e adevărat. Iar de aici a ieșit haosul. După ieșirile necontrolate ale ei, dar și ale mamei sale, un trust de televiziune a luat decizia de a