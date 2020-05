Cine a câștigat Survivor România de pe Kanal D – Live Update

14:10

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au decis, în urmă cu trei ani, să adopte un copil, pe India Roxana, o fetiță de etnie romă, atunci în vârstă de cinci ani. Adaptarea însă nu a fost una ușoară. Între timp micuța India Roxana s-a adaptat perfect în familie, lucru remarcat și de unul dintre prietenii virtuali […]