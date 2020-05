Austria, o nouă etapă de relaxarea a măsurilor! Din 15 iunie se renunță la obligativitatea măştilor în şcoli, magazine şi locuri turistice

17:00

O femeie în vârstă de 69 de ani și-a dat ultima suflare, vineri, într-un accident care s-a produs pe raza comunei Săuceşti, la intersecţia cu DJ 207F. Victima se afla pe bicicletă atunci când a fost lovită de o mașină condusă de un bărbat în vârstă de 51 de ani. Conducătorul auto a fost testat