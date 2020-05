Răsturnare de situație în dosarul lui Victor Slav. “Și-a recăpătat permisul de conducere și…”

17:40

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat, sâmbătă după-amiază, că pe teritoriul țării noastre au fost înregistrate încă șase decese provocate de noul coronavirus. Victimele sunt din județele Suceava, Galați, Bihor, Tulcea și Brașov. Până astăzi, 30 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 19.133 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 […]