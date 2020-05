Câți bani a încasat marele câștigător al primului sezon Survivor România

18:00

Noi detalii din ancheta pe care procurorii au deschis-o lui Nicușor Iordan, un faimos cântăreț de muzică populară, acuzat de pornografie infantilă, ies la iveală. Deși spune că este nevinovat, la percheziția informatică în telefonul artistului au fost descoperite filmulețe porno cu fiica regretatului artist Aurelian Preda, de pe vremea când aceasta era minoră. Aurelian Preda […] The post Dovada că Nicușor Iordan minte! Imagini XXX cu fiica regratatului Aurelian Preda, găsite în telefonul tutorelui său appeared first on Cancan.ro.