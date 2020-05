VIDEO Trump: Protestatarii ar fi fost 'întâmpinaţi cu câini feroce şi arme ameninţătoare' dacă ar fi sărit gardul Casei Albe

23:20

Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării din Tulcea s-a redeschis publicului sâmbătă, alături de alte cinci obiective din subordinea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (ICEM), după ce timp de aproape două luni accesul în acestea a fost interzis, ca măsură de prevenţie în contextul pandemiei cu noul coronavirus.Obiectivele redeschise sunt Muzeul de Istorie şi Arheologie, Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogea, care înseamnă Muzeul de Artă şi Casa Avramide, toate din Tulcea, precum şi Monumentul Paleocreştin, din satul Niculiţel, şi Cetatea Halmirys, din apropiere satului Murighiol."Nu se va permite accesul persoanelor care au temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius, celor care nu poartă mască medicală sau nonmedicală şi persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie. Am achiziţionat peste zece termometre de la distanţă atât pentru vizitatori, cât şi pentru angajaţii instituţiei", a precizat, pentru AGERPRES, directorul ICEM, Sorin Ailincăi.De altfel, în instituţiile muzeale, accesul publicul s-a făcut pe trasee unidirecţionale, iar responsabila Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, Cristina Dinu, a afirmat că traseul din instituţie a fost respectat de vizitatori."Deocamdată, nu am primit reclamaţii din partea vizitatorilor din cauza noilor condiţii de acces în muzeu. Oamenii sunt responsabili şi au înţeles situaţia. Anul trecut, am avut aproape 87.500 de oaspeţi. Este puţin probabil ca anul acesta să avem la fel de mulţi vizitatori, în contextul în care am pierdut deja două luni, aprilie şi mai", a afirmat Cristina Dinu. Foto: (c) Luisiana Bîgea / AGERPRESCei mai mulţi vizitatori ai Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării din Tulcea au ales obiectivul pentru copii."Am ales să vedem acest acvariu pentru a fi în ton cu specificul zonei, al deltei, natură, păsări şi peşti. E prima oară când vin cu copiii şi sunt foarte curioşi", a spus Emil Băltăreţu, din satul Murighiol.În opinia responsabilei centrului ecoturistic, Cristina Dinu, copiii apreciază cel mai mult peştii de recif, datorită coloritului, însă unii copii susţin că centrul este deosebit şi datorită faptului că oferă şi alte atracţii în afara acvariului."Am mai fost şi în alte acvarii din ţară, dar acesta este cel mai frumos pentru că are şi animale, pe lângă peşti", a afirmat Valeria, în vârstă de 9 ani, la finele vizitei. Foto: (c) Luisiana Bîgea / AGERPRESICEM a redeschis publicului încă de săptămâna trecută cetatea Enisala, cel mai vizitat sit arheologic din judeţ, iar numărul vizitatorilor a fost apreciat de directorul Institutului, Sorin Ailincăi."În primele două zile, am avut aproape 400 de vizitatori la cetatea Enisala, un început bun, având în vedere faptul că în a doua zi, duminică, a plouat", a precizat directorul ICEM, Sorin Ailincăi.De altfel, îngrijitorul cetăţii Enisala, Martin Petre, a declarat că în prima zi de vizitare, sâmbăta trecută, publicul a ajuns la sit înainte de deschidere."Au fost multe persoane la barieră înainte de a ajunge eu la cetate. Anul acesta, nu vom mai avea închis nicio zi din săptămână", a precizat reprezentantul ICEM, Martin Petre.Potrivit ICEM, cetatea Enisala a numărat anul trecut aproape 50.000 de oaspeţi şi este cel mai vizitat sit arheologic din judeţ.De asemenea, Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării din municipiul Tulcea este cel mai vizitat muzeu din judeţ. AGERPRES/(A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)