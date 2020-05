Detaliul care o enervează pe Simona Halep la Toni Iuruc: „El îmi zice «nu ești la tenis, ușor!»”

Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a povestit în podcastul BT Talks micile tabieturi pe care le are în relația cu Toni Iuruc, bărbatul care îi e alături de mai bine de un an. „În orice, am disciplină. Am mici probleme cu prietenul, când spune o oră și nu e respectată (nr. râde). Eu sunt gata cu 10-15 minute înainte. Îmi zice: «nu ești la tenis, ușor!». Și eu mă relaxez”, a mărturisit Halep, în podcastul BT Talks. ...

