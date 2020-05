George Pușcaș a refuzat FCSB, dar îl provoacă pe Gigi Becali: „Sunt foarte fericit că m-a dorit. Nu știi ce-ți rezervă viitorul”

George Pușcaș (24 de ani), atacantul lui Reading, echipă din a doua ligă a Angliei, a vorbit despre legăturile pe care le are cu fotbalul românesc și posibilitatea de a ajunge cândva la FCSB. „În România, am jucat la Libery Oradea și FC Bihor, am jucat vreo 10 meciuri, am dat două goluri, era în Liga 2. Am plecat de mic afară și mi-am găsit un echilibru foarte bun aici. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor