ANM anunță un iunie istoric în România. Luna iunie nu va mai fi la fel ca până acum

Lovitură de teatru în cazul dosarului de consum de stupefiante deschis pe numele lui Victor Slav. După mai bine de jumătate de an, fostului prezentator TV i s-ar fi restituit permisul auto, iar lucrurile par să se îndrepte acum împotriva acuzatorilor săi. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detaliile. În toamna anului trecut, întreg showbiz-ul s-a […]