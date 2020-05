Cât a plătit Orban pentru sticla de whisky de la petrecerea din Guvern. E veche de 12 ani și…

03:10

Vlad Vaida face furori în mediul online, unde este urmărit de sute de mii de oameni, în special pe TikTok sau Instagram. Postează zilnic filmulețe cu el în ipostaze demne să înnebunească orice femeie. Creatorul de conținut nu a fost însă mereu în forma fizică pe care o are astăzi. El a fost supraponderal și […] The post A slăbit 33 de kilograme și a devenit „Frumușelul TikTok-ului”. „Îmi place să…” appeared first on Cancan.ro.