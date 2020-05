Patronii de restaurante, obligați de Ministerul Sănătății să țină un registru al clienților. Multe aberații în ordinul de ministru

10:00

Margherita de la Clejani a provocat scandalul momentului! Implicată într-un accident rutier, artista a fost depistată de polițiști cu consum de substanțe interzise. Apoi, s-a dezlănțuit la adresa jurnaliștilor cu o serie de jigniri și chiar agresiuni fizice. În urmă cu trei ani, Margherita șoca o întreagă țară, după ce a cules pământ de pe […] The post Margherita de la Clejani a șocat o țară întreagă: a luat pământ de pe 9 morminte să-și facă mască pentru față! FOTO appeared first on Cancan.ro.