Activitatea Operei Comice pentru Copii reîncepe din 1 iunie

Brooke Shields (Brooke Christa Shields) este o actriţă americană şi model, cunoscută mai ales din filmele "Pretty Baby" şi "Laguna albastră", dar şi din serialul "Suddenly Susan" sau din reclamele pentru Calvin Klein.S-a născut la 31 mai 1965, la New York. Tatăl ei, Francis Alexander Shields a fost un om de afaceri, director Revlon, iar mama ei, Terry Shields (Maria Theresa Schmonn) era fotomodel, aşa cum arată www.biography.com şi www.imdb.com. A "debutat" ca model la vârsta de 11 luni, apărând în reclame şi obţinând titlul de "cel mai frumos copil american".După absolvirea Lennox School din Manhattan şi a Colegiului Lincoln din New York, Brooke Shields s-a înscris, în 1981, la Universitatea Princetown, unde studierea literaturii franceze a determinat-o să se îndrepte spre teatru. După absolvire, s-a dedicat actoriei şi a debutat cinematografic în "Pretty Baby" (1978), pornind pe drumul succesului, confirmat de premii precum"Palm D'Or" la Cannes (1980), pentru filmul "Laguna albastră" sau nominalizările la Globul de aur (1997, 1998) pentru cea mai bună actriţă de comedie.Îşi valorifică talentul în filme, precum: "Sahara" (1983), "The Muppets Take Manhattan" (1984), "Speed Zone!" (1989), "Backstreet Dreams" (1990), "The Seventh Floor" (1994), "Running Wild" (1995), "The Misadventures of Margaret" (1998), "Black and White" (1999), "After Sex" (2000), "Bob the Butler" (2005), "The Midnight Meat Train" (2008), "Lipstick Jungle" (serial TV, 2008-2009), "Furry Vengeance" (2010), "Chalet Girl" (2011), "Skum Rocks" (2013), "Castro's Daughter" (2015), "Nobody Notices" (2017), "The Soul of the Machine" (2019), potrivit www.biography.com.şi www.cinemagia.ro.Dincolo de ecran, Brooke Shields activează în diverse domenii, de la teatru şi televiziune, până la modă. A fost admirată în reclamele turnate pentru Calvin Klein şi a apărut pe coperta revistei "Life Magazine", dar şi în "Time". Totodată, este cunoscută pentru implicarea sa în diverse acte de caritate şi în lupta pentru drepturile copiilor.A publicat mai multe cărţi, printre care: "The Brooke Book" (1978), ''On Your Own" (1985), bestseller-ul ''Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression'' (2006), ''There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me'' (2014).Brooke Shields a fost căsătorită cu fostul jucător de tenis Andre Agassi (1997-1999). Din 2001 este căsătorită cu producătorul Chris Henchy cu care are doi copii Rowan Francis şi Grier Hammond. AGERPRES/(Documentare - Cerasela Bădiţă, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Brooke Shields / Facebook