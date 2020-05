Galaţi: Un pui de barză şi unul de pisică, salvaţi de pompieri

12:50

Părinţii trebuie să acorde atenţie o atenţie deosebită atunci când cumpără jucării, astfel încât acestea să nu reprezinte un pericol pentru copiii lor, să solicite şi să păstreze bonul fiscal, de care vor avea nevoie în caz de reclamaţie, a scris pe Facebook directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel."Ziua de 1 iunie este o ocazie de a oferi copiilor un cadou practic, atractiv care să aducă zâmbete pe chipurile lor. Pentru ca o jucărie să nu reprezinte un pericol pentru copilul dumneavoastră, trebuie să ţineţi cont de câteva sfaturi: achiziţionaţi jucării numai din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), de care va fi neapărat nevoie în caz de reclamaţie; alegeţi întotdeauna jucării potrivite pentru vârsta copilului, capacităţile şi aptitudinile sale. Jucăriile trebuie să fie însoţite de avertismente generale privind grupa de vârsta recomandată care ajută la alegerea jucăriei. Atenţie, jucăriile care nu sunt destinate unui grupe de vârstă specifice pot să îi rănească", a precizat Anghel.Directorul general al ANPC susţine că jucăriile trebuie verificate dacă au marcat, într-un mod "vizibil, lizibil şi durabil", coordonatele producătorului şi/sau importatorului, numărul unic de identificare a jucăriei şi marcajul de conformitate "CE" care conduce la supoziţia că jucăria este sigură. Dacă jucăriile sunt de dimensiuni mici, elementele de mai sus sunt indicate pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria, susţine Paul Anghel."Verificaţi existenţa instrucţiunilor de utilizare şi a avertismentelor specifice, însoţite de indicaţii privind precauţiile în utilizare pentru anumite categorii de jucării; acestea trebuie sa fie traduse obligatoriu în limba română şi să respecte întocmai aceste instrucţiuni şi precauţii", avertizează oficialul ANPC.Potrivit sursei citate, orice reclamaţie legată de o jucărie achiziţionată trebuie semnalată mai întâi vânzătorului de la care a fost cumpărată şi, în caz de nesoluţionare, structurii teritoriale a ANPC."Sfătuiesc părinţii să nu cumpere jucării cu părţi mici, detaşabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceştia au tendinţa să bage jucăriile în gură şi pot să se înece cu părţile mici. De asemenea, trebuie să respecte atenţionările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: "Atenţie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare". Fraza "Atenţie. Nerecomandat copiilor sub 3 ani" poate fi înlocuită cu simbolul grafic de interzicere/pictogramă care vizează copiii între 0 şi 3 ani; fraza şi simbolul nu trebuie puse împreună", se arată în postarea directorului general al ANPC.Alte sfaturi venite din partea acestuia se referă la urmarea cu atenţie a instrucţiunilor de folosire de către părinţi, după achiziţionarea unei jucării.Astfel, pentru tobogane, leagăne, inele suspendate, corzi şi alte jucării similare fixate pe o traversă consumatorul trebuie să primească de la vânzător instrucţiunile de utilizare prin care să se atragă atenţia asupra necesităţii verificării periodice a elementelor de susţinere. De asemenea, este nevoie ca acestea să fie însoţite de instrucţiunile de montare, pentru a evita asamblarea incorectă şi accidentele care ar putea apărea."Jucăriile funcţionale, adică cele care reproduc la scară redusă produse, aparate sau instalaţii destinate adulţilor, trebuie să poarte avertismentul "Atenţie! A se folosi sub stricta supraveghere a unei persoane adulte!". În plus, acestea vor fi obligatoriu însoţite de instrucţiunile de utilizare şi de măsurile de precauţie necesare pentru evitarea unor pericole. Patinele şi skateboardurile destinate utilizării de către copii trebuie să fie însoţite de avertismentul: "Atenţie! A se purta echipament de protecţie". În plus, vor exista recomandări cu privire la echipamentul de protecţie. Asiguraţi-vă şi că jucăriile destinate copiilor mai mari sunt ţinute departe de copiii sub vârsta de 3 ani", spune Anghel.Acesta a subliniat că, în anii anteriori, comisarii ANPC au identificat la comercializare jucării periculoase, notificate prin sistemul de alertă rapidă al Uniunii Europene - RAPEX, cu privire la produsele nealimentare potenţial periculoase pentru consumatori şi care nu respectă standardele de siguranţă."Avertizez părinţii că, în anii anteriori, comisarii ANPC, în urma acţiunilor de control, au identificat la comercializare jucării periculoase, notificate prin sistemul RAPEX, respectiv: pistoale cu bile care prezentau riscul de rănire a utilizatorilor, slime-uri şi jucării de tip "YO-YO" cu conţinut de lichid şi şnur elastic ce se alungeşte cu risc de strangulare şi sufocare, dar şi risc chimic (de la lichidul conţinut), jucării din pluş la care nu era specificată grupa de vârstă prezentând pericol de sufocare, prin înghiţire, motiv pentru care s-a dispus măsura de retragere definitivă de la comercializare a acestora", a precizat Paul Anghel.În acest sens, ANPC sfătuieşte părinţii să se informeze şi să verifice jucăriile potrenţial periculoase depistate pe piaţa Uniunii Europene, pe site-ul Comisiei Europene la adresa https://ec.europa.eu//consu/safety_products/rapex/alerts/.Datele Auroităţii arată că, în numai două zile (27 şi 28 mai 2020), inspectorii de la Protecţia Consumatorului au aplicat amenzi de peste un milion de lei, în urma controalelor efectuate, la 472 de comercianţi de jucării, din cauza abaterilor constatate la 71,2% dintre operatorii economici controlaţi, respectiv 336."Au fost aplicate 379 de sancţiuni, din care 177 avertismente şi 202 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 1.089.400 lei. De asemenea, au fost dispuse măsuri de oprire temporară de la comercializare pentru nerespectarea cerinţelor de marcare/etichetare, pentru jucării în valoare de 253.367 lei lei şi măsuri de oprire definitivă, pentru nerespectarea cerinţelor esenţiale de siguranţă, pentru jucării în valoare de 325.061 lei", preciza, recent , ANPC într-un comunicat de presă.