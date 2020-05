Rezultate promițătoare! Două treimi dintre pacienții infectați cu noul coronavirus din România sunt vindecați și externați

11:20

Coronavirus în România. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat decesul a încă trei persoane infectate cu noul coronavirus. Este vorba despre doi bărbați, din Buzău și Teleorman, și de o femeie, din Dolj. Bilanțul negru al pandemiei de coronavirus în România a ajuns la 1262 de decese. (CITEȘTE ȘI: LEONARD MIRON A FĂCUT TESTUL! FOSTUL PREZENTATOR […] The post Coronavirus în România. Au mai murit trei oameni! Bilanțul, 1262 appeared first on Cancan.ro.