Hackerii Anonymus intervin în cazul lui George Floyd, bărbatul ucis de către un ofițer din Minneapolis! Au blocat site-ul poliţiei și amenință polițiștii corupți: „Venim!”

Misiune contracronometru pentru pompierii din Ialomița. Salvatorii au intervenit pentru a scoate o femeie căzută în fântână. Victima a fost preluată de medici. Alarma s-a dat în satul Malu Roșu din Ialomița. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru salvarea unei femei căzute într-o fântână adâncă de aproximativ 8 metri.