Un fost concurent de la Survivor România, implicat într-un accident teribil: “Mașina era…”

14:30

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au devenit părinți luni, 26 mai. Imediat după naștere, proaspăta mămică și-a arătat fetița pe rețelele de socializare, semn că aștepta cu nerăbdare apariția bebelușului în viețile lor. Cele două modele sunt în culmea fericirii. Bogdan Vlădău și-a fotografiat soția la câteva zile de la naștere într-o ipostază senzațională. Gina […] The post Gina Chirilă arată fenomenal după naștere! Cum a fost fotografiată de Bogdan Vlădău în lenjerie intimă, cu fetița în brațe appeared first on Cancan.ro.