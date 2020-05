Ioana și Ilie Năstase nu mai divorțează?! Gestul uimitor făcut de cei doi, deși au fost depuse actele separării oficiale

15:50

Monica Anton, o avocată celebră din Piatra Neamț, fost viceprimar și apărător al colonelului de Jandarmi Sebastian Cucoş, a încetat din viață astăzi, 31 mai, în casa ei din comuna Alexandru cel Bun, la doar 49 de ani. Ea a fost găsită căzută, cu fața în jos, iar soțul a chemat ambulanța. Din păcate, manevrele […] The post O avocată celebră din România, găsită moartă în condiții suspecte. Avea doar 49 de ani appeared first on Cancan.ro.