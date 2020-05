Românii care vor să meargă la terase trebuie să se supună triajului observațional! Ce presupune acest lucru și cu ce diferă de triajul epidemiologic

16:20

Ștefan Mandachi a devenit cu adevărat cunoscut în urmă cu un an, când a construit, din banii lui, un metru de autostradă în Suceava. Apoi, odată cu izbucnirea pandemiei de coronavirus, a inițiat o campanie de strângere de bani, pentru a fi donați Crucii Roșii. Și-a propus să adune trei milioane de euro.