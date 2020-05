Un muncitor român sezonier care lucrează la o fermă din Bavaria a fost infectat cu noul coronavirus! Care este starea lui de sănătate

16:40

Epidemia de coronavirus a făcut ravagii în toată lumea. Majoritatea țărilor au fost afectate și s-a înregistrat un număr total de 6,089,705 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 și un număr tragic de 369,651 de decese. Situația a fost destul de gravă și în România. Aici coronavirusulu a infectat peste 19.257 de oameni