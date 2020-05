Ciolacu spune că el susţine încheierea de către PSD a unei alianţe cu ALDE şi Pro România

16:40

România poate începe, în momentul reluării turismului intern, să-şi facă şi o campanie de imagine externă, pentru atragerea, pe viitor, a turiştilor străini, deoarece "mai târziu s-ar putea să fie prea... târziu", susţine consultantul în turism, Traian Bădulescu."Consider că, în acest moment, de reluare a turismului intern şi de "rodaj", România poate începe să-şi facă şi o campanie de imagine externă, pentru atragerea, pe viitor, a turiştilor străini. Acum ar fi momentul, deoarece mai târziu s-ar putea să fie prea... târziu. Putem arăta că totul este în regulă în România şi că aşteptăm turiştii străini. Chiar dacă nu vor veni în număr mare în acest an, străinii vor percepe România drept o destinaţie sigură, atractivă, de luat în calcul pe viitor. Sper ca Guvernul României să semneze cât mai curând acorduri bilaterale cu ţări-ţintă şi nu extrem de afectate de pandemie, de unde vin turişti, precum Germania, Israel, Austria sau Polonia, precum şi cu ţările vecine, precum Bulgaria, Grecia şi Serbia. Se ştie că Bulgaria şi Grecia sunt în special destinaţii de outgoing pentru români, dar de câţiva ani ne şi vizitează, la rândul lor, turişti din acest ţări. Nimeni nu ne-a oprit să facem campanii de promovare în Grecia sau Bulgaria, dar nu am făcut-o. Nici grecii sau bulgarii nu au momentan oportunitatea de a putea ajunge în orice ţară doresc, aşa că România ar putea acum să se promoveze şi pe aceste pieţe, mai mult ca oricând", afirmă Bădulescu într-o declaraţie pentru AGERPRES.Acesta consideră că sezonul estival va putea fi susţinut, până în septembrie, de către turiştii români, însă după aceea se va simţi mult lipsa turiştilor străini, "dacă nu îi vom avea". "Litoralul atrage, momentan, în proporţie covârşitoare, turişti români, însă Transilvania, Bucovina, Delta Dunării, Bucureştiul, Sibiul, Braşovul, zonele de turism rural şi multe alte destinaţii devin din ce în ce mai atractive pentru străini", apreciază consultantul.În opinia sa, 1 iunie reprezintă, în particular, începutul sezonului turistic de vară din România şi, în general, redeschiderea turismului românesc, iar simbolic, "ziua zero pentru turismul românesc"."Simbolic, sper ca 1 iunie, Ziua Copilului, să fie şi ziua zero pentru turismul românesc, ziua renaşterii turismului românesc. Cele trei măsuri care se aplică începând cu 1 iunie - redeschiderea teraselor, redeschiderea plajelor şi libertatea totală de circulaţie în România, fără completarea de declaraţii pe proprie răspundere - au fost adoptate exact când trebuia. Din fericire, luna mai a arătat că pandemia a început să piardă teren în ţara noastră şi nu au mai apărut complicaţii. Vara, oricum, majoritatea românilor preferă să stea pe terase. În cazul restaurantelor în sine, care nu aparţin unor hoteluri, cei mai mulţi clienţi aleg de obicei terasele. Se ştie că restaurantele fără terase exterioare nu aveau succes în timpul verii, cu excepţia celor dedicate evenimentelor, precum nunţi, botezuri, recepţii, aniversări. Să sperăm, oricum, că totul va fi în regulă şi că începând cu 15 iunie se vor putea deschide şi spaţiile interioare de servire a mesei", a adăugat Bădulescu.Potrivit sursei citate, afacerile din domeniul HoReCa vor merge în acest an pe rulaj, în niciun caz nu se vor orienta pe profit."Am observat în ultima vreme o doză ponderată de optimism, ţinând cont că acum o lună încă nu era sigur că totul va putea fi redeschis pe 1 iunie. Pierderile acumulate de sectorul HORECA în perioada martie - mai au fost enorme. În afară de serviciile de catering şi de servire la tejghea în cazul restaurantelor, sau în afară de primirea cetăţenilor aflaţi în carantină sau a delegaţiilor în cazul hotelurilor, nu a mai existat nicio altă activitate. Socializarea a fost închisă în acest interval, iar HORECA implică foarte mult această latură. Clienţii aleg restaurantele pentru a se recrea, pentru a socializa. Pe de altă parte, terasele se deschideau de obicei în perioada aprilie - mai, iar sezonul estival începea în a doua parte a lunii iunie, cel puţin pentru litoralul românesc", a explicat specialistul în turism.Bădulescu menţionează că măsurile sanitare şi de securitate adoptate în prezent sunt de bun augur pentru viitor, însă, ulterior, cu excepţia unor măsuri extreme luate doar pentru perioada pandemiei, acestea ar trebui să devină o obişnuinţă. "Turistul trebuie să se simtă turist, clientul, client, iar greutatea va apăsa mai mult pe umerii personalului. Însă şi turiştii sau clienţii vor trebui să fie conştienţi că va fi pentru binele tuturor să respecte regulile de distanţare şi de igienă. Distanţa de 2 metri între mese sau între şezlongurile de pe plajă nu mi se pare una exagerată. Până la urmă, respectă şi intimitatea fiecărei familii sau a fiecărui grup de prieteni", a adăugat consultantul în turism.Nu în ultimul rând, Bădulescu susţine că majoritatea turiştilor care se vor grăbi să achiziţioneze o vacanţă pe litoral sau oriunde în ţară din 1 iunie aparţine segmentului 18 - 45 de ani, dar începând cu luna iulie vor începe să facă rezervări şi cei peste 45 de ani, într-o măsură mai mare, "dacă situaţia o va permite şi vor căpăta încredere".Tot în acest context, Mircea Drăghici, consultant HORECA (EST Hospitality Consulting) a menţionat că deschiderea plajelor şi teraselor reprezintă primul pas către normalitate şi un instrument de marketing pentru a îmbunătăţi percepţia consumatorilor cu privire la regulile de igienă şi protecţie post-pandemie pe care fiecare operator le-a implementat în propria unitate. "Din punct de vedere financiar, însă, niciun operator economic nu poate supravieţui economic numai cu vânzarea rezultată de la terase şi/sau locurile de pe plaje (ex. şezlonguri, beach-bar etc)", subliniază Drăghici.Pentru Bucureşti şi zona Centrului Vechi, consultantul este de părere că doar unele segmente de consumatori, respectiv 20 - 45 ani, vor veni la terase începând cu prima zi a lunii iunie, iar celelalte segmente, de peste 45 ani, vor veni mult mai târziu din cauza zonei de risc în care se află. "Şi lipsa zborurilor low-cost şi, implicit, a pachetelor city-break pentru Bucureşti va însemna un număr de consumatori mult mai redus. Apreciez că 1 iunie va fi un 1 mai întârziat şi va marca debutul sezonului de vară", a adăugat Mircea Drăghici.