Horoscop 1 iunie. Taurii au parte de blocaje, Leii lucrează cu spor

Horoscop 1 iunie. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 1 IUNIE 2020. Luna in Balanta intampina gratioasa o noua saptamana. Este 1 iunie si e vremea de schimbari serioase. Prima eclipsa a verii este la cateva zile distanta, dar isi face simtita prezenta inca de pea cum. Luna in Balanta face trigon cu Soarele si cu Venus aflate in Gemeni.

