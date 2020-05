Olt: Patiserie din Slatina amendată cu 30.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor instituite în starea de alertă

22:30

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că premierul Ludovic Orban ar fi trebuit să demisioneze "de îndată" după publicarea fotografiei în care se vede cum a petrecut în sediul Guvernului împreună cu unii miniştri, adăugând că acesta "nu mai are niciun fel de credibilitate în faţa românilor"."Dacă am fi trăit într-o societate normală, cum era sloganul electoral al lui Iohannis, 'o Românie normală', în seara asta am fi vorbit despre viitorul prim-ministru, cine va fi acela, ce majorităţi se creează în Parlament", a spus Ciolacu, într-un interviu acordat duminică seară postului Antena 3.El a subliniat că este "elementar" faptul că nu ai voie să fumezi sau să consumi alcool în biroul de premier."Indiferent ce sărbătoreşti, nu ai voie în biroul primului ministru să stai să fumezi, să consumi alcool. Este un lucru elementar. În al doilea rând, este această ipocrizie, pentru că este o ipocrizie, să ieşi în conferinţele de presă cu mască, pitit, stând la distanţă de ziarişti şi, de fapt, în interiorul Guvernului să ai cu totul şi cu totul alte atitudini (...) În acest moment, Orban nu mai are niciun fel de credibilitate la români. I-am ţinut pe români două luni în case, au urmat cele trei zile ale prostiei, a fost un vid legislativ, de atunci ar fi trebuit să îşi dea demisia şi acum a venit această fotografie. Este inacceptabil să soliciţi românilor un lucru din funcţie de prim-ministru şi tu să încalci toate regulile. Stau şi mă gândesc cum va apărea la viitoarea conferinţă de presă Ludovic Orban, cu mască, cu sticla de bere. Lucrurile au depăşit ridicolul", a argumentat liderul PSD.De asemenea, Marcel Ciolacu a afirmat că poliţiştii i-au amendat numai pe cei patru miniştri care apar în poză alături de Orban, însă nu şi pe ceilalţi trei care se mai aflau în birou şi că ar fi fost de aşteptat să se afle cine au fost şi ceilalţi şi să suporte şi ei consecinţele.Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) a informat că a aplicat, sâmbătă, amenzi în cuantum total de 18.000 lei pentru cinci membri ai Executivului, contravenţiile constatate fiind nepurtarea măştii de protecţie sanitară şi fumat în spaţii în care acest lucru este interzis.Guvernul informase anterior, sâmbătă, că premierul Ludovic Orban a achitat, prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, două amenzi în valoare cumulată de 3.000 de lei, la cuantumul maxim prevăzut de lege, pentru fumat şi nepurtarea măştii în spaţii închise.În spaţiul public a apărut o fotografie făcută într-un birou din Palatul Victoria cu Ludovic Orban şi ministrul Bogdan Aurescu care fumează, alături de ei fiind şi miniştrii Lucian Bode şi Virgil Popescu care nu poartă măşti, iar vicepremierul Raluca Turcan are masca, însă lăsată pe bărbie. Conform informaţiilor care au circulat în mediul online, întâlnirea ar fi avut loc de ziua premierului Orban."Premierul consideră că regulile trebuie respectate în aceeaşi măsură de către orice cetăţean, indiferent de poziţia pe care o ocupă, iar în cazul în care acestea sunt încălcate, trebuie aplicate sancţiunile stabilite de lege, fără a face distincţie", mai menţiona comunicatul Guvernului. AGERPRES / (AS - autor: Marius Frăţilă, editor: Oana Popescu, editor online: Andreea Preda)