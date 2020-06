Bianca Drăgușanu, mesaj dur pentru Alex Bodi și noua iubită, după ce aceștia și-au asumat relația: „Numele meu tot există…”

19:30

Decesul americanului de culoare George Floyd a stârnit o adevărată revoltă în America. Imediat ce filmarea în care bărbatul este ucis în timpul unei arestări, de către un polițist din Minneapolis, Minnesota, a apărut în mediul online, s-au organizat proteste, în care manifestanții cer să fie făcută dreptate. Astfel, în prezent, în America au loc […]