De Ziua Copiilor, Marcel Ciolacu cere dublarea alocațiilor

07:10

Horoscop dragoste 1 iunie. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 1 IUNIE 2020. Luna se afla in Balanta si este in crestere. Relatiile sunt cordiale, iar tu poti sa reiei legatura cu prietenii, rudele, sa te bucuri de viata si de ceea ce ai. Venus, planeta patroneaza zodia Balanta, este in miscare retrograda si se va intalni cu Luna in curand.