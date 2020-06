Scandal ca la ușa cortului la Puterea Dragostei! Ella și Daiana s-au bătut cu brutalitate înainte de filmări

08:30

Orice s-ar spune, internauții au spirit de observație, iar atunci când în centrul atenției se află și o vedetă totul devine… și mai incitat. Romeo Fantastik este unul dintre cei care țin capul de afiș, indiferent dacă este vorba despre prestațiile artistice sau despre dezvăluirile incendiare pe care le face cu diferite ocazii. De data […] The post Romeo Fantastik a comis gafa secolului! Detaliul mega-rușinos observat pe masa lui, la o petrecere appeared first on Cancan.ro.