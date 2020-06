Lino Golden, dezvăluiri dureroase! Ce nu s-a văzut la Survivor România: „N-am mâncat nimic”

09:20

Ies la iveală detalii cutremurătoare din mariajul eșuat al Elenei Ionescu, marea câștigătoare de la Survivor România. În timp ce era însărcinată, vedeta s-a confruntat cu un episod de-a dreptul șocant și a îndurat dureri de nedescris atunci când a aflat că soțul ei o înșela cu fosta sa iubită. Avea o căsnicie fericită și […] The post Ce i-a făcut soțul Elenei Ionescu vedetei, atunci când era însărcinată. Este adevăratul motiv al divorțului! „A recunoscut că…” appeared first on Cancan.ro.