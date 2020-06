Trupul lui Florin Străinu, adus în România din Italia. Când va fi înmormântat fostul fotbalist care s-a sinucis

13:00

Şahtior Doneţk s-a impus spectaculos cu scorul de 3-1 (1-1) derby-ul primei ligi a Ucrainei cu Dinamo Kiev. Disputat pe „Stadionul Olimpic" din Kiev, în etapa a doua din faza play-off-ului, meciul a revenit fostei formații a lui Mircea Lucescu, care prin acest succes este practic virtuală campioană a Ucrainei. Contrar cursului jocului, Dinamo Kiev […]