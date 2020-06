Spania, rezultate promițătoare! Nu a fost înregistrat niciun deces din cauza coronavirusului în ultimele 24 de ore

14:00

Carmen Simionescu le-a făcut fanilor săi cea mai mare bucurie! Fiica lui Adi Minune a lansat un chestionar online pentru urmăritorii ei de pe Instagram în care îi întreabă pe aceștia dacă să se apuce sau nu de vlog. Pentru că a avut aproape numai răspunsuri pozitive, vedeta s-a conformat dorințelor fanilor săi și este […] The post Fiica lui Adi Minune a făcut anunțul așteptat de toată lumea. Fanii lui Karmen, în extaz: „E treabă serioasă” appeared first on Cancan.ro.