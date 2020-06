Elevii din anii terminali se întorc la şcoală; se fac numai activităţi de pregătire a examenelor naţionale

19:00

Copilăria lui înseamnă mai mult Amza Pellea, Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Dinică, Octavian Cotescu, Iurie Darie, Ştefan Iordache, Lucia Mureşan, George Constantin, Emil Hossu şi atâţia alţii.Numele său este Cristian Şofron, pe vremuri "Mihu" din "Toate pânzele sus", în prezent director al Teatrului Odeon din Capitală.De 1 Iunie, AGERPRES a vorbit cu Cristian Şofron despre copilărie, despre şcoală şi profesori, despre regrete, dar şi despre copiii săi."Celebritate? Ce e aia? Copilăria... Hmmm... De pe la 7 ani am început să mă apropii de profesia de mai târziu... Da, de pe la 7 ani am activat în cercul de teatru al fostului Palat al Copiilor. Am fost, tot acolo, şi la cor şi la balet şi la foto. O perioadă foarte dragă. Spectacole, deplasări (chiar şi în străinătate!)... Frumos! Copilăria mea s-a petrecut între casă şi Palatul Copiilor, apoi la repetiţii, apoi la filmări... şi tot aşa", povesteşte Cristian Şofron.Îşi aduce aminte de momentele minunate din anii copilăriei. "Cele mai fericite momente din copilărie? Ha, ha. Cred că jocurile din spatele blocurilor, cu amicii de atunci, cu săbii de lemn, cu lupte inventate, cu cartofii fierţi de mama, mâncaţi sub puţinii pomi din preajmă... Au însemnat mult! Mai târziu, momente minunate am avut pentru că am avut şansa să cunosc nişte oameni excepţionali. Dar, poate, mai vorbim despre asta...", spune actorul.Pentru el copilăria a însemnat multă muncă."Probabil nu o să mă credeţi, dar pentru mine copilăria a fost... muncă! Da, ştiu, sună ciudat şi nepotrivit. Copilăria aceea idilică, din cărţi, eu n-am prea avut-o. Făceam două - trei filme pe an când nu intrasem încă la facultate. Copilăria mea înseamnă mai mult Amza Pellea, Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Dinică, Octavian Cotescu, Iurie Darie, Ştefan Iordache, Lucia Mureşan, George Constantin, Emil Hossu... şi atâţia alţii", ne dezvăluie Cristian Şofron.Despre perioada în care trebuia să meargă şi la şcoală şi la filmări spune doar: "uşor n-a fost, dar... a trecut"."A fost greu, foarte greu... Pe atunci filmele, spectacolele se realizau în timpul lor normal de 'coacere'. Aşadar, au fost perioade când a trebuit să fiu mai mult pe platourile de filmare decât la şcoală. Uşor n-a fost, dar... a trecut...", recunoaşte el.Şi, pentru că era celebru, asta nu îl prea ajuta la şcoală."Aveam profesori care mă 'vânau'! De ce? Dumnealor ştiau! Mai toată copilăria, tinereţea, a trebuit să port părul mai lung decât era 'regulamentar'. Aveam hârtii, aprobări de peste tot pentru asta, pentru că filmam şi aşa cerea rolul. Degeaba! Întotdeauna se găsea câte cineva care să nu fie de acord, să îmi ceară alt document, altă semnătură şi tot aşa. Acum, ce spun eu poate părea incredibil, dar da, s-a întâmplat. Şi nu o dată. Ce m-a bucurat întotdeauna a fost faptul că m-am înţeles bine cu mai toţi colegii. Sigur, mai erau şi 'împunsături', că aveam părul lung, că venea maşina să mă ia la filmări din curtea liceului, dar, în general, poate şi pentru că nu m-am dat niciodată 'mare', colegii mi-au fost aproape şi m-au sprijinit. De altfel şi acum, după 'ceva timp', se întâmplă un fenomen minunat - în fiecare seară de vineri mă văd cu o parte dintre colegii de la Liceul 'Şincai' şi depănăm amintiri. Sigur, acum o facem online, dar o facem, ne vedem, păstrăm permanent contactul. Dacă la o întâlnire nu pot participa, îmi pare tare rău! Asta spune multe, nu?", povesteşte actorul.Cristian Şofron nu regretă alegerile pe care le-a făcut până acum şi spune că prin tot ce a făcut a încercat să fie un om corect."Probabil că mai toţi avem regretele noastre, neîmplinirile noastre, situaţii pe care le-am fi vrut rezolvate în alt mod... Da, sunt întâmplări de viaţă, care ar fi putut, probabil, să dea un alt curs vieţii mele... Dar, în general, am încercat să fiu un om corect, să nu fac lumea din jurul meu să sufere... Ştiu, n-am reuşit întotdeauna, dar...", afirmă el.Uneori şi-ar fi dorit să ia "unele pauze", dar niciodată nu s-a gândit să renunţe.Despre copiii săi, actorul spune, mândru, că şi ei, amândoi, au înclinaţii artistice."Dragii de ei! Amândoi au înclinaţii artistice. Sara e deja 'veterană' la balet. E la Liceul de coregrafie 'Capsali', dar face balet de pe la patru ani. E foarte bună. Luca e super talentat la desen, pictură, e la Liceul 'Tonitza'. De curând şi-a descoperit o mare pasiune - percuţia. Bate la tobe într-o formaţie care are deja succes şi acum suferă că nu poate repeta cu colegii. În rest, ca mai toţi copiii: nesiguranţa şcolii, nebunia asta cu tabletele şi tot aşa", mărturiseşte actorul.Ce păstrează din copilărie? Filmele, spectacolele şi amintirile cu oamenii dragi pe care i-a cunoscut."Jucării, cum am spus, n-am prea avut timp să am. Jucăriile mele au fost/sunt filmele şi spectacolele în care am avut şansa să joc. Şi amintirile cu oamenii dragi pe care i-am cunoscut. Pe unii i-am amintit mai sus cu dragoste, respect şi regret. Pe alţii îi port încă extrem de aproape de sufletul meu. Aştept, aproape în fiecare zi, să mă sune George Alexandru şi să mă 'cert' cu el...", afirmă Cristian Şofron.Dar poartă încă în suflet copilul care a fost, "cu bune şi mai puţin bune"."Eu chiar cred că port în mine o mare-mare parte din sufletul copilului de atunci. Cu bune şi mai puţin bune. Din naivităţile de atunci... Din acest motiv probabil că şi sufăr atât de mult atunci când sunt dezamăgit de ceva, de cineva. Copil, de! Cred, încă, cu tărie în oameni, în prietenie, în ce e bun şi frumos. Greşesc?", conchide Cristian Şofron. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Simona Aruştei)