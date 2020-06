Ministrul Economiei așteaptă evaluarea: când se vor redeschide mall-urile

18:50

În ultima perioadă numărul persoanelor infectate cu virusul COVID-19 a început să scadă, la fel și cel al cazurilor care ajung în spital. Acest lucru a dus la golirea unităților medicale. Din această cauză managerii spitalelor suport cereau în urmă cu câteva zile redeschiderea acestora pentru toți bolnavii. După o perioadă destul de lungă în […] The post Vești bune! Spitalul Județean Suceava s-a redeschis pentru pacienții non-COVID