Medicul Adrian Marinescu: Criza de coronavirus, pentru a se putea închide, trebuie să dispară la nivelul globului

Horoscop dragoste 2 iunie. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MARTI 2 IUNIE 2020. Dragostea are cai nebanuite azi. Venus, in miscare retrograda in ultimele doua saptamani, este pregatita sa intalnesca Soarele. NU te ingrijora, totul va fi bine. Inclusiv in viata ta amoroasa.