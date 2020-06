Ce a pățit barmanul din imagine la un interviu de angajare la o terasă din Mamaia: „Mi s-a propus să lucrez 24/24 pe un salariu de…”

22:00

Fostul atacant Gabi Fulga s-a stins din viață astăzi, rudele și apropiații nu își revin din șocul tristei vești. Potrivit unor informații, el se lupta cu o boală delicată, însă, deocamdată, nu se știe despre ce este vorba. Despre cauza morții, un jurnalist din Bacău a mărturisit într-un mesaj că: “inima fostului fotbalist băcăuan a […] The post Cauza morții lui Gabi Fulga: “Inima fostului fotbalist băcăuan a refuzat să mai bată” appeared first on Cancan.ro.