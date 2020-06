Tenis: Roland Garros s-ar putea disputa cu spectatori, cu aprobarea guvernului francez

10:40

Reprezentanţii Operei Metropolitan din New York au anunţat luni că stagiunea 2020-2021 va începe abia pe 31 decembrie, cu trei luni mai târziu decât era prevăzut, din cauza pandemiei de coronavirus, şi au precizat că analizează posibilitatea scurtării unora dintre spectacole, informează AFP."Ţinând cont de uriaşa complexitate organizaţională a calendarului de la Met (Opera Metropolitan, n.r.), nu avem altă posibilitate decât să anulăm sezonul de toamnă", a declarat managerul general a instituţiei newyorkeze, Peter Gelb, într-un comunicat."Nu este posibil ca publicul să revină într-o sală de operă în luna septembrie, atât timp cât distanţarea socială va rămâne în vigoare", a adăugat el.Producţia spectacolului "Aida", de Giuseppe Verdi, care ar fi trebuit să deschidă noua stagiune pe 21 septembrie, a fost pur şi simplu anulată, la fel şi spectacolul "Îngerul aprins", de Serghei Prokofiev, ale cărui reprezentaţii urmau să debuteze pe 12 noiembrie.Noul calendar de la Metropolitan Opera va începe la 31 decembrie cu o gală excepţională, ale cărei detalii nu au fost deocamdată anunţate.Deşi spectacolele "Flautul fermecat" şi "Don Giovanni" vor fi jucate la Opera Metropolitan aşa cum era programat, în 2021, ele vor fi puse în scenă într-o regie deja utilizată la New York."Lipsa de timp disponibil pentru pregătirile tehnice necesare" i-a constrâns pe organizatori să renunţe la prezentarea unor spectacole într-o regie nouă, aşa cum era prevăzut iniţial, mai ales în cazul operei "Don Giovanni", regizată de belgianul Ivo van Hove.Pentru a compensa o parte din show-urile anulate, managerii de la Met au inserat în noul calendar câteva reprezentanţii suplimentare în februarie 2021."Prevăzând noile aşteptări ale publicului", Opera din New York a devansat ora ridicării cortinei "de fiecare dată când acest lucru a fost posibil" şi "analizează posibilitatea de a reduce durata unora dintre reprezentaţii"."Giulio Cesare", de Handel, va dura, de exemplu, trei ore şi jumătate, inclusiv cu o pauză, spre deosebire de durata clasică de patru ore şi jumătate a acestui spectacol.Cele trei reprezentaţii de toamnă care trebuiau să fie filmate pentru proiectul "The Met: Live in HD", ce urma să fie difuzat în cinematografele din lumea întreagă, vor fi înlocuite cu o serie de redifuzări.Oraşul New York va demara prima fază a ieşirii sale din izolare în data de 8 iunie.Însă acea primă fază nu vizează artele, care nu vor putea să îşi reia activitatea decât în a patra şi ultima fază a acestui plan, la o dată rămasă deocamdată necunoscută.Nicio instituţie cultural-artistică din New York nu a anunţat încă o dată exactă pentru reluarea spectacolelor şi a concertelor cu public. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Anda Badea)