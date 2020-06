Probleme de sănătate pentru Elena Ionescu de la Survivor România. De ce nu a mai avut vedeta menstruație timp de 4 luni: „Existau niște șocuri”

07:30

Vești bune în cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoară! Artista din Iași și-a revenit din comă profundă, însă starea ei de sănătate este în continuare gravă și medicii o supraveghează îndeaproape. Mezzosoprana Maria Macsim Nicoară s-a trezit din comă profundă, relatează România TV. În aceste momente, ea răspunde la stimuli, a deschis ochii și respiră singură, mai […] The post Mezzosoprana Maria Macsim Nicoară s-a trezit din comă. În ce stare se află acum appeared first on Cancan.ro.