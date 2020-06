Manechinul s-a săturat de amenințarea „fantomei” și i-a făcut plângere la Poliție. „Deja a devenit un pericol public”

09:00

Coronavirus în România. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, marți dimineața, încă patru decese din cauza virusului COVID-19. Astfel, numărul total al persoanelor care și-au piardut viața de la începutul pandemiei de coronavirus este de 1.276. Toți cei șase oameni care au murit au prezentat comorbități. Aveau vârste cuprinse între 64 și 83 de ani. […] The post Coronavirus în România. Încă șase decese anunțate pe 2 iunie. Bilanțul, 1.276 appeared first on Cancan.ro.