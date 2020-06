Peste 1000 de persoane, consiliate gratuit în timpul izolării la domiciliu, pe platforma online Medici pentru România

10:00

Un cunoscut prezentator de știri din țara noastră a fost implicat, în weekend, într-un accident de circulație, din această cauză urmând o perioadă mai lungă de recuperare, timp în care nu va mai fi prezent "pe sticlă". Chiar Cosmin Prelipceanu de la Digi 24 a dezvăluit totul, într-o intervenție telefonică, luni seara, în timpul emisiunii […]