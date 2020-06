Evoluţia cazurilor de COVID-19 până la 2 iunie 2020

13:30

Trupa timişoreană Cargo va fi prima care va concerta în aer liber, sâmbătă, în Timişoara, după încetarea perioadei de restricţiilor impuse de pandemia Covid.Ediţia din acest an a Festivalului JazzTM, care trebuia să aibă loc în luna iulie, se amână pentru anul viitor, a anunţat primarul Timişoarei, Nicolae Robu.Acesta a declarat, marţi, că se lucrează la organizarea concertului Cargo, întrucât trebuie respectat numărul maxim de spectatori, care să nu depăşească 500 de persoane, precum şi distanţa fizică dintre participanţi. Pentru a preveni un număr necontrolat al publicului, accesul se va face pe bază de invitaţie."Am asumat organizarea un concert Cargo, sâmbătă, pentru că cred că suntem primii din ţară care organizează un concert, după relaxare. Am simţit nevoia să facem paşi spre revenirea la o viaţă normală. Ne aşteptăm ca multă lume să dorească să participe la concert, dar avem o restricţionare la 500 de locuri. Noi vom respecta riguros regulile şi de aceea adresez rugămintea ca oricât de mult iubiţi trupa Cargo şi oricât de mare vă este setea de a participa la un concert, să fie respectate toate regulile şi numărul de 500 de participanţi. Va fi nevoie de invitaţii. Vom avea o serie de măsuri şi reguli care trebuie respectate. În deschidere, vor concerta şi excepţionalii noştri artişti Horia Crişovan şi Maria Hojda", a afirmat Niolae Robu.Pe de altă parte, edilul a anunţat că ediţia din acest an a Festivalului Internaţional JazzTM, care era programat în perioada 3-5 iulie, în Piaţa Victoriei/Operei, se anulează, întrucât publicul ajungea la zeci de mii de persoane şi nu s-ar putea respecta restricţiile de distanţare fizică."Festivalul JazzTM, nu este nicio şansă să se organizeze anul acesta, ci doar anul viitor, în perioada 2-4 iulie 2021, cu o prezenţă foarte consistentă a artiştilor", a explicat Robu.Festivalul JazzTM urma să aducă pe scena timişoreană, legende ale genului, între care Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis&The National Symphony Orchestra of Romania conducted by Cristian Măcelaru. AGERPRES/(A - autor: Otilia Halunga, editor: Diana Dumitru, editor online: Ady Ivaşcu)