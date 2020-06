Restaurantele, cafenelele și terasele s-au redeschis și în Franța

14:40

Solstițiul de vară este cea mai lungă zi din an. Este ziua care indică începutul verii astronomice, deoarece în preajma acestei date, la trecerea meridianului, Soarele se ridică deasupra orizontului la unghiul maxim, iar intervalul diurn are durata maximă. Vezi când este solstițiul de vară 2020, când este cea mai lungă zi din an. În […]